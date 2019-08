PSV-verdediger Derrick Luckassen op weg naar Anderlecht

Anderlecht zoekt niet alleen een spits (Pappis Cisse?) maar ook een centrale verdediger. Daarvoor is Frank Arnesen nog eens in actie geschoten. Bij zijn ex-club PSV is hij uitgekomen bij Derrick Luckassen, een rechtsvoetige verdediger van 1.86m. Luckassen ging in 2017 van AZ naar PSV voor zo’n 5 miljoen euro. Bij de Lampenclub kon hij zijn basisplaats echter niet vasthouden en vorig jaar werd hij uitgeleend aan Hertha Berlijn. Nu is hij op overschot in Eindhoven.