Influencer onder vuur na bewerken foto’s: “Ze beïnvloedt haar volgers en het weer”

Een Argentijnse reisblogster krijgt het vuur aan de schenen gelegd op sociale media nadat duidelijk werd dat ze de foto’s die ze publiceert danig bewerkt. Vooral het toevoegen van een wolkenhemel op haar kiekjes, maakt mensen boos. Zelf ziet ze het probleem niet: “Ik ben zelf de eerste die er grappen over maakt: de wolken volgen mij over de hele wereld.”

Tupi Saravia heeft meer dan 300.000 volgers op Instagram, de virtuele plek waar ze al haar vakantiekiekjes en reisverhalen deelt. Haar foto’s uit alle hoeken van de wereld halen makkelijk tienduizend likes, wat de influencer ook heel wat betaalde deals met merken oplevert. Toch ligt de Argentijnse reisblogster nu onder vuur. Een oplettende Twitteraar merkte immers op dat heel wat van Saravia’s beelden bewerkt zijn. Niks bijzonder, want wie doet dat niet? Maar dat exact dezelfde wolkenpartij telkens opnieuw opduikt, blijkt nu toch een brug te ver.

This travel ‘influencer’ spookily has the same clouds in every photo. ?????? pic.twitter.com/uYzXhTiRJp