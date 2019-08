Didier Lamkel Zé blik terug op domme rode kaart: “Ik wilde eerst een masker opzetten”

Ondanks zijn domme rode kaart en het provocerend gedrag tegen AZ krijgt Didier Lamkel Zé geen extra straf. De 22-jarige Kameroener zit tegen Zulte Waregem gewoon weer in de selectie.

LEES OOK (N+).Didier Lamkel Zé, met de dag meer een cultfiguur: “Hij is een beetje zot, maar wat dan nog?”

“Hij blijft een van onze beste spelers, we kunnen het ons niet permitteren”, aldus Laszlo Bölöni, die nochtans gek wordt van zijn gedrag. Dat geldt ook voor zijn ploegmaats. Gisteren werd er niet te veel meer nagekaart, maar velen zijn zijn fratsen stilaan beu. Door die rode kaart, die de Europese uitschakeling inluidde, zit Lamkel Zé toch ook aan hun geld. Er was een kwalificatiepremie van 1 miljoen euro die verdeeld zou worden onder de spelers, maar die ging in rook op.

Het zou niet onlogisch zijn als het bestuur Lamkel Zé nog zou willen verpatsen, maar er is momenteel totaal geen interesse. En Sven Jaecques zegt: “We geven Didier nog niet op. Hij is en blijft een fantastische speler, die als hij zichzelf onder controle houdt, een mooie carrière zou kunnen uitbouwen. Hij is zeker niet van slechte wil, hij snapt gewoon niet altijd wat kan en wat niet.”

De speler zelf verklaarde de bewuste fase: “Ik had vooraf aan de ref gevraagd of ik met een masker kon vieren, maar hij zei me dat ik dan geel zou krijgen. En ik wist: als ik mijn shirt uittrek, krijg ik óók geel. Maar ik had geen idee dat je ook voor het vieren op de hekken bestraft zou worden. Echt stom.”