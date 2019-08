César Farias is nieuwe bondscoach van Bolivië

De Venezolaan César Farias is aangesteld als bondscoach van Bolivië. Dat heeft de vicevoorzitter van de Boliviaanse voetbalbond (FBF) Robert Blanco vrijdag aangekondigd op een persconferentie.

De 47-jarige Farias was al eens bondscoach ad interim van Bolivië van juni tot december 2018. Hij is de opvolger van Eduardo Villegas, die ontslagen werd na de ontgoochelende Copa America. Bolivië werd er laatste in zijn poule.

Farias moet Bolivië naar het WK 2022 in Qatar loodsen. Het Zuid-Amerikaanse land was in 1994 voor het laatst aanwezig op een WK.