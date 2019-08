TRANSFERS. Zoon van Diego Simeone wordt ploegmaat van Radja Nainggolan, Lecce huurt Giannelli Imbula

Cagliari huurt de Argentijnse aanvaller Giovanni Simeone van Fiorentina, met verplichting tot aankoop. Dat heeft Cagliari vrijdag aangekondigd op zijn website.

De 24-jarige zoon van Atlético Madrid-coach Diego Simeone zal - op papier althans - tot 2024 voor Cagliari aantreden. De spits telt vijf caps bij de Argentijnse nationale ploeg.

Nadat hij het Argentijnse River Plate had ingeruild voor Genoa, maakte Simeone indruk in zijn eerste seizoen in Europa met twaalf competitiedoelpunten. In 2017 vertrok hij naar Fiorentina. Daar was hij goed voor 22 goals en elf assists in 80 wedstrijden, maar het voorbije seizoen had Simeone het moeilijk bij la Viola.

Bij Cagliari wordt Simeone ploegmaat van voormalig Rode Duivel Radja Nainggolan, die voor één seizoen gehuurd wordt van Inter Milaan.

Lecce huurt Giannelli Imbula van Stoke City

Stoke City leent zijn recordaankoop Giannelli Imbula voor één seizoen uit aan Serie A-club Lecce. Dat heeft de rode lantaarn in de Championship zaterdag bekendgemaakt. De 26-jarige Congolese middenvelder, volgens verschillende media even op de radar van Club Brugge, werd in 2016 door de Potters weggeplukt bij FC Porto voor ruim 24 miljoen euro. Voor Stoke maakte hij twee doelpunten in 28 wedstrijden. Zijn laatste match voor de club dateert van 8 maart 2017. In het seizoen 2017-18 speelde hij op uitleenbasis voor het Franse Toulouse. Vorig seizoen werd de in Vilvoorde geboren Imbula gehuurd door het Spaanse Rayo Vallecano.

Nacho Monreal verlaat Arsenal voor Real Sociedad

Nacho Monreal (33) verlaat na ruim zes jaar Arsenal voor Real Sociedad. Dat hebben beide clubs zaterdag bekendgemaakt. De Spaanse verdediger zette zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen bij de club uit de Primera Division.

De linksachter, die bij Real Sociedad ploegmaat wordt van Rode Duivel Adnan Januzaj, stond tijdens de eerste drie speeldagen in de Premier League telkens 90 minuten op het veld bij de Gunners. Tegen Burnley (2-1 zege) was hij twee weken geleden zelfs aanvoerder van het team van Unai Emery.

In 2013 ruilde Monreal Málaga voor Arsenal. Hij speelde 250 wedstrijden voor de Londense topclub en maakte daarin tien doelpunten. Monreal won drie keer de FA Cup en drie keer de Community Shield. Vorig seizoen schopte hij het met Arsenal tot in de finale van de Europa League. Daarin was Chelsea met 4-1 te sterk.