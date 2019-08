STVV rondt transfers van Santiago Colombatto af

STVV heeft zijn versterking voor het middenveld beet. De Argentijn Santiago Colombatto (22), die donderdag al succesvol zijn medische testen onderging, komt over van het Italiaanse Cagliari.

De verdedigende middenvelder is jeugdinternational bij de U23 van Argentinië. Eerder kwam Colombatto uit voor River Plate, AC Pisa, Trapani, Perugia en Hellas Verona.

STVV bereikte met de Amerikaanse MLS-club DC United ook een overeenkomst bereikt over de huur van middenvelder Chris Durkin. De negentienjarige Amerikaan zal een seizoen voetballen op Stayen, zo maakten de Kanaries bekend.

Durkin komt voort uit de voetbalschool van viervoudig landskampioen DC United. De centrale middenvelder tekende er in 2016 zijn eerste profcontract. Na uitleenbeurten aan derdeklasser Richmond Kicker maakte Durkin in 2018 zijn debuut in de MLS. Sindsdien speelde de Amerikaan, die de nationale jeugdreeksen U15, U17 en U20 doorliep, 49 competitiewedstrijden voor DC United.

“Chris Durkin is klaar om zichzelf te testen in een heel zware Europese competitie. We geloven dat hij zich snel zal aanpassen en zijn kwaliteiten zal laten zien”, laat algemeen manager Dave Kasper van DC United optekenen.

De Kanaries van coach Marc Brys bezetten met 4 op 15 de twaalfde plek in de Jupiler Pro League.