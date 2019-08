Politiemannen dwingen meisje (18) in handboeien tot seks met hen allebei: nu moeten ze niet naar de cel

Twee corrupte politieagenten krijgen geen gevangenisstraf, al is er wel bewezen dat ze om beurten een 18-jarig meisje hebben misbruikt. Ze maakten haar met handboeien vast aan de achterbank van de politiecombi en verkrachtten haar in september 2017. Door een juridisch achterpoortje hoeven ze nu niet naar de cel, en krijgen ze enkel een voorwaardelijke straf.

September 2017. Detectives Eddie Martins (39) en Richard Hall (34) deden undercover onderzoek naar het kopen en verkopen van drugs in Coney Island in de Amerikaanse staat New York, toen ze een wagen tegenhielden met twee mannen en één tiener in. De drie inzittenden hadden marihuana bij en Klonopin, en dat mocht niet. De politiemannen twijfelden geen seconde en arresteerden het meisje - dat de alias Anna Chambers kreeg - en zetten haar met handboeien op de achterbank van een politiecombi.

Maar daar bleef het niet bij. De mannen reden de tiener tot bij een verlaten caravan en lieten haar daar uitstappen. Op dat moment liep alles uit de hand. Martins had seks met het meisje, waarna ze haar ook verplichtten om een seksuele handeling uit te voeren op Hall. Nadien lieten ze de tiener zonder enige vervolging gaan. De pillen kreeg ze terug. Van de zaak werd nooit een dossier gemaakt.

(On)geloofwaardig

De bal ging pas aan het rollen, toen Chambers de moed bij elkaar schraapte om een klacht in te dienen. Ze kon met DNA bewijzen dat ze met beide mannen seks had gehad. Twee maand later namen beide agenten hun ontslag, waarna justitie hen beschuldigde van verkrachting.“Deze mannen maakten zich schuldig aan enorm schokkend misbruik van hun macht”, zei de openbare aanklager Eric Gonzales destijds. Hij eiste drie jaar cel.

Maar de mannen gaven jarenlang niets toe. Integendeel. Ze beweerden dat het meisje “met volle goesting” meedeed en dat er duidelijk sprake was van wederzijds toestemming. Hun ontkenning choqueerde zoveel mensen dat zelfs het slachtoffer zelf besloot om uit de anonimiteit te treden.

Juridisch achterpoortje

Nu is beslist dat de voormalige detectives niet naar de cel moeten. Eerst probeerden ze het meisje in diskrediet te brengen, door te zeggen dat “ze met haar achtergrond serieus in vraag moet worden gesteld”.

Uiteindelijk zou een juridisch achterpoortje ervoor zorgen dat aan de straf konden ontkomen. Door toe te geven dat ze wel degelijk seks hadden met de tiener tijdens een undercoveroperatie - wat ze tot dan toe steeds ontkenden - maar te beweren dat er sprake was van toestemming, wisten ze de wet te omzeilen en een minnelijke schikking te aanvaarden.

Onbegrip

Anna Chambers zelf begrijpt er niets van: “Fuck het rechtssysteem. Dit is één grote grap”, scheef ze. “Er kan geen sprake zijn van wederzijds toestemming als je geboeid bent, 1,55 meter groot bent en 45 kilogram weegt. De mannen waren groter dan 1,80 meter en echte spierbundels. Dit kan toch niet.”

Ook de aanklager reageert geschokt. “Ik had veel liever gehad dat ze in de cel waren beland. Maar ze zijn niet langer deel van ons politiekorps en zijn vanaf nu veroordeelde misdadigers. Dat telt”, besluit Gonzalez. De mannen staan nu vijf jaar onder toezicht met een voorwaardelijke straf.