Moeskroen pakt uit met komst van ex-verdediger van Tottenham

Moeskroen heeft zaterdag nog een mooie transfer afgerond. Les Hurlus huren tot het einde van het seizoen negenvoudig Oostenrijkse international Kevin Wimmer, die overkomt van Stoke City. De 26-jarige verdediger speelde in het verleden nog bij Tottenham en FC Köln. Afgelopen seizoen werd hij al uitgeleend aan Hannover 96, waarmee hij 22 duels afwerkte in de Bundesliga.

Wimmer werd in eigen land opgeleid bij LASK Linz, de club die door Club Brugge uit de Champions League gehouden werd. In 2012 maakte hij de overstap naar Köln. Daar groeide hij uit tot een sterkhouder en in drie jaar later had Tottenham zes miljoen euro veil om Wimmer naar Londen te halen. Bij de Spurs zou hij echter geen basisplaats kunnen claimen, maar toch toonde Stoke City zich in 2017 bereid om net geen 20 miljoen euro op tafel te leggen.

Daar begon Wimmer als titularis, maar in de terugronde belandde hij plots op een zijspoor. De Oostenrijker trok het voorbije seizoen op huurbasis naar Hannover, waar hij naast 22 competitiematchen ook twee bekerduels afhaspelde. Het komende seizoen speelt hij op Le Canonnier.

Annonce Transfert



Kevin Wimmer en prêt pour une saison !



Autrichien Défenseur @stokecity 15 novembre 1992



Plus d'infos https://t.co/4Oh9UWTfIA#RoyalExcelMouscron#Transfert pic.twitter.com/PNXZXIHp8U — Royal Excel Mouscron (@ExcelMouscron) August 31, 2019