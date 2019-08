Donald Trump deelt gedetailleerde foto van mislukte lancering ruimteraket, maar dat roept vragen op

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter een foto gedeeld van de mislukte lancering van een Iraanse ruimteraket. Dat deed hij vlak na een briefing van de inlichtingendienst. Volgens experts is zo’n actie zeer ongebruikelijk en is het beeld eigenlijk niet voor de ogen van het brede publiek - de miljoenen volgers die de president heeft - bedoeld.

Afgelopen week is de lancering van een raket in Iran - al voor de tweede keer - de soep ingedraaid. De raket ontplofte nog voor de lancering in het Iraanse ruimtevaartcentrum in Semnan, in het noorden van het land.

Donald Trump reageerde op de feiten door een tweet de wereld in te sturen dat de Verenigde Staten niets te maken hebben met ‘het catastrofale ongeluk’. “Ik wens Iran succes toe bij het onderzoek naar wat er juist is misgelopen”, schreef hij. De Amerikaanse president voegde bij zijn bericht een beeld van de site waar het incident plaatsvond. De foto is echter zo duidelijk en gedetailleerd dat het vragen oproept: was het beeld wel bestemd voor het brede publiek en is Trump over de schreef gegaan door het te delen met zijn meer dan 63 miljoen volgers?

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019

Toestemming

Vlak voor de president de tweet, en dus ook het beeld in hoge resolutie, de wereld instuurde, kreeg hij nog een briefing van de inlichtingendienst. Bovendien lijkt een lichte vlek in het midden van het beeld een reflectie, wat suggereert dat de president (of iemand van zijn entourage) er zelf een foto heeft van genomen.

Volgens verschillende Amerikaanse media zou dat erop kunnen wijzen dat Trump eigenlijk geen toestemming had om het beeld te publiceren. Bovendien is het erg ongebruikelijk dat een president dergelijke informatie deelt. “Het is zeer duidelijk dat het beeld uit een belangrijke briefing komt”, zegt onderzoeker Fabian Hinz. “Maar ik betwijfel of hij dit zonder toestemming gedaan heeft. Het is zeker geen compleet frauduleuze operatie.”

Ook voormalig CIA-agent John Sipher denkt er zo over. “Het is een standaard vertrouwelijk beeld. Als hij dat gewoon maar op Twitter zette, was dat geen goed nieuws. Maar het is mogelijk dat hij eerst een nog betere foto in handen kreeg, en uiteindelijk deze publiceerde.”