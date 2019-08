TRANSFERGERUCHTEN. Tijd dringt voor Neymar, Napoli haalt nieuwe spits en wat met Mauro Icardi?

Nog twee dagen en dan sluit de Europese transfermarkt onherroepelijk. Engelse clubs kunnen al geen nieuwe spelers meer aantrekken, maar proberen wel nog wat balast kwijt te geraken. Zo lijkt Manchester United een tweede verdediger op twee dagen tijd naar Italië te sturen. Napoli heeft dan weer een spits beet. En hoe zit het nu met de dossiers van Icardi en Neymar?

Spelers aantrekken mogen de Premier League-clubs al enkele weken niet meer, maar aan uitgaande zijde is er nog veel activiteit. Manchester United rondde gisteren de uitleenbeurt van Chris Smalling aan AS Roma af en lijkt ook Matteo Darmian in de Serie A te slijten. Sky Italia meldt dat de 29-jarige flankverdediger rond is met Parma, dat maar anderhalf miljoen euro moet betalen. In 2015 legde Man United nog 18 miljoen euro op tafel om Darmian los te weken bij Torino. Enkel de medische testen staan een transfer nog in de weg.

Ook Fernando Llorente ruilt Engeland in voor Italië. De aanvaller zag zijn contract bij Tottenham aflopen en was een vrije speler. De Spanjaard, onder meer ex-Juventus, werd gelinkt aan Manchester United en alsnog een verlengd verblijf bij de Spurs, maar trekt nu naar Napoli. Volgens Sky Italia zet Llorente zijn krabbel onder een tweejarige verbintenis bij de club van Dries Mertens.

Llorente speelde twee seizoenen bij Tottenham. Foto: REUTERS

Wat met Icardi?

Dat Napoli zijn beoogde spits beet heeft, betekent weer een optie minder voor de geplaagde Mauro Icardi. De Argentijn is persona non grata geworden bij Inter en moet weg. Naast Napoli werd ook Juventus genoemd, maar Inter wil zijn directe concurrent niet versterken. Een standpunt dat Icardi maar matig appreciëren en leidde tot een klacht van de goalgetter. Hij eist het recht om terug te mogen meetrainen en 1,5 miljoen euro voor “geleden schade”, meldde La Gazzetta dello Sport. Volgens de geruchtenmolen ziet Inter wel wat in een bod van Monaco, maar Icardi lijkt weinig zin te hebben in het Prinsdom. To be continued….

Een beeld dat we niet waarschijnlijk meer zullen zien: Icardi in een Inter-shirt. Foto: EPA-EFE

Bij stadsgenoot AC Milan hebben ze hun zinnen gezet op een extra winger. Diego Laxalt werd zaterdag officieel verhuurd aan Torino en dus is er een plaatsje vrij. De rossoneri willen graag Everton Soares strikken, maar Globo Esporte weet dat Gremio en bod van iets minder dan 30 miljoen euro weigerde. Volgens Gianluca Di Marzio is er een bedrag van 35 miljoen euro nodig om de deal te doen slagen.

Terug naar Manchester, waar Paul Pogba tot nader orde een speler van The Mancunians is. Dat lijkt deze transferperiode ook niet te veranderen, want Solskjaer liet al meermaals verstaan op Pogba te rekenen. Het lijkt er echter op dat de geruchten over een overstap naar Real Madrid de volgende transferperiodes opnieuw zullen opduiken. Het Spaanse Marca beweert dat Pogba zo snel mogelijk naar de Galacticos wil en daarom zijn contract bij United, dat afloopt in 2021, niet zal verlengen. Dat zou de Engelsen er kunnen toe aanzetten om ten laatste volgende zomer mee te werken aan een vertrek van de Franse international, om de enorme investering van 105 miljoen euro toch terug te verdienen.

Pogba: nog één seizoen een Red Devil? Foto: Photo News

PSG: “Geen akkoord rond Neymar”

Dan is er nog de soap van de zomer: Neymar. De Braziliaanse vedette maakte zich onmogelijk bij PSG en aasde op een terugkeer naar Barcelona. De Catalanen zijn gewonnen voor het idee, maar PSG wil boter bij de vis. Twee jaar geleden maakten de Parijzenaars van Neymar de duurste speller aller tijden door zijn afkoopclausule van 222 miljoen euro te lichten. Dat bedrag willen ze voor een groot deel terugverdienen. Barça hoopte een deal te kunnen vinden door geld plus een paar spelers aan te bieden, maar een akkoord werd er nog niet gevonden. Dat bevestigde Leonardo, sportief directeur van PSG, bij BBC Radio. “We kregen op 27 augustus een voorstel, maar de voorwaarden pasten ons niet. De transfermarkt is nog open tot maandag, op dit moment is er geen akkoord. We praten veel, vooral met Neymar. We hebben een goede relatie.”

Maar als we El Mundo Deportivo mogen geloven, zit een deal er niet meer in. Na het afgewezen bod zou Barcelona geen verdere pogingen ondernemen, meldt de Spaanse krant. Zand in de ogen, of blijft Neymar na een lange soap toch gewoon waar hij is?

