Tien jongeren gewond na schietpartij op Amerikaanse school, vijf in kritieke toestand

Op een middelbare school in Alabama zijn minstens tien jongeren tussen 15 en 18 jaar oud gewond geraakt bij een schietpartij. Vijf tieners liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het incident gebeurde na een voetbalwedstrijd.

Het eerste schot brak vrijdagavond los na een voetbalwedstrijd op een middelbare school in Alabama. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Mogelijk gaat het om een uit de hand gelopen ruzie die uitmondde in een gevecht. Tien jongeren tussen 15 en 18 jaar raakten gewond bij het incident, de helft van hen ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

“Dat iemand een wapen meebrengt naar een openbaar evenement, en naar een school, is onaanvaardbaar”, zei politiechef Lawrence Battiste. “Ze brengen andere mensen die gewoon willen genieten van een evenement in gevaar.” De politie arresteerde twee verdachten.

Gunfire brak uit na een voetbalwedstrijd op de middelbare school in Alabama, waarbij 10 tieners gewond raakten, de helft kritisch.