Vrouw verdrinkt terwijl noodoperator haar “harteloos” toespreekt: “Ik snap niet waarom je panikeert”

Een noodoproep van de 47-jarige Debra Stevens uit de Amerikaanse staat Arkansas veroorzaakt heel wat ophef. Terwijl ze met haar wagen in een overstroming verzeild was geraakt, belde ze immers het noodnummer om hulp. Maar de operator aan de telefoon was allesbehalve begripvol en reageerde bijna harteloos. “Je gaat niet sterven, ik snap niet waarom je zo panikeert”, zei de hulpverlener. Enkele minuten later verdronk de vrouw in haar eigen wagen.

Debra Stevens was zoals elke zaterdagochtend onderweg om de krant rond te brengen in het Amerikaanse Fort Smith. Maar een plots overstroming duwde haar wagen aan de kant, recht tussen een groepje bomen naast de weg. Stevens kon geen kant op, terwijl het water rond haar bleef stijgen. In paniek belde ze naar het noodnummer.

“Het water staat al tot aan mijn raam. Ik kan er niet uit en ik ben doodsbang, mevrouw. Kan u me alstublieft helpen?” klonk het in een oproep, die nu is vrijgegeven.

IJskoud

Maar de hulpverlener aan de andere kant van de lijn toonde weinig medeleven en bleef ijzig kalm. Eerst probeerde ze Stevens nog gerust te stellen door te zeggen dat ze niet zou sterven, maar later werden haar reacties enkel maar koeler en spottender. “Dat zal je leren om de volgende keer niet in het water te rijden”, zei ze.

Toen de vrouw het water zag stijgen en wenend vertelde dat ze niet kon zwemmen, kreeg ze enkel een onbegrijpend antwoord en een zogezegd simpele oplossing voorgeschoteld. “Ik weet niet waarom je panikeert. Jouw paniek zorgt er alleen voor dat je zuurstof verliest. Dus kalmeer”, zei ze. Omdat ze ook andere telefoontjes aannam tijdens het contact met Stevens reageerde de hulpverlener soms niet. Dat niet alleen, ze maande de verdrinkende vrouw op een bepaald moment ook aan om te “zwijgen”.

Verwarring over locatie

Na een kwartier kwamen de ambulances ter plaatse, maar door verwarring over de locatie van de wagen, konden ze haar niet meteen vinden. Op het moment dat de operator vroeg om te claxoneren, stond het water al boven de autodeur en stroomde het via haar ramen naar binnen. Toen het slachtoffer begon te schreeuwen, kreeg ze dit antwoord: “Mevrouw Debbie, je ademt gewoon goed, want je roept tegen me. Dus kalmeer. Ik weet dat je bang bent.” Dat was de laatste keer dat de operator iets van haar hoorde. Even later reageerde de hulpverlener. “Oh mijn god. Het klinkt alsof ze onder water is.”

Stevens kon niet meer gered worden.

Geen ontslag

De plaatselijke politie besefte dat er iets grondig mis was, want “met veel aarzeling” gaven ze het gesprek vrij op aandringen van de Amerikaanse media. “Hoewel de reactie van de operator (...) bij momenten hardvochtig en gevoelloos klinkt, werden ernstige pogingen ondernomen om Mevrouw Stevens te vinden en te redden”, klinkt het. Ze herhalen ook dat de noodcentrale op dat moment overspoeld werd met telefoontjes.

De vrouw is nog in dienst, maar heeft een formele waarschuwing gekregen.