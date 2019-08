Egyptische topclub Al-Ahly kondigt komst van René Weiler (ex-Anderlecht) aan

René Weiler is de nieuwe trainer van de Egyptische topclub Al-Ahly, hij volgt de Uruguayaan

Martín Lasarte op. Weiler loodste Anderlecht in de zomer van 2017 nog naar de titel, maar mocht in het seizoen daarop snel opkrassen. Afgelopen seizoen was hij aan de slag bij Luzern, maar daar werd hij in februari aan de kant geschoven.