Protest in Hongkong loopt uit de hand: traangas ingezet, barricades in brand, molotovcocktails gegooid

Ondanks het manifestatieverbod zijn zaterdag opnieuw duizenden mensen op straat gekomen in Hongkong. Het is er tot serieuze rellen gekomen nadat confrontaties met de politie op verschillende plaatsen uit de hand liepen.

De betogers verzamelden zaterdagochtend in een sportstadion in de buurt Wan Chai, van waaruit ze marcheerden richting de woonplaats van Carrie Lam, een van de boegbeelden van de betogingen en aanvoerster van de protestacties. Al snel bleken tienduizenden mensen de straat opgekomen, ondanks het manifestatieverbod dat vandaag gold.

Foto: AFP

“Ons zeggen dat we niet mogen protesteren, is hetzelfde als zeggen dat we niet mogen ademen”, zegt de 22-jarige Eric aan Reuters. “Ik vind het mijn plicht om te vechten voor democratie. Misschien winnen we, misschien verliezen we, maar we vechten.”

Branden

De politie wierp barrières op aan de gebouwen van de Chinese regering om te vermijden dat de betogers de site zouden bestormen. Ze stonden er in formatie klaar, met waterkanonnen in de aanslag. Toen een kleine groep betogers erin slaagde het gebouw van de Wetgevende Raad te bereiken, zette de politie voor een eerste keer traangas in. Eerder gebruikten agenten ook al pepperspray. Ook werd met blauwe verf gespoten, om het voor de politie makkelijker te maken betogers te herkennen.

Terwijl ze verschillende grote wegen bezetten en de politie de betogers trachtte terug te dingen, werden benzinebommen gegooid naar de barricades die hen moesten blokkeren. Dat zorgde voor brandhaarden middenin de stad. De molotovcocktails werden op geweld onthaald door de politie, die overging tot arrestaties. Ook minstens drie betogers werden meegenomen omdat ze in het bezit waren van wapens. Het gaat om twee tieners tussen 16 en 19 jaar oud, en een 30-jarige man.

Foto: REUTERS

Intussen lopen agenten ook rond met een rode vlag, daarop staat dat ze zullen schieten indien nodig. “De radicale relschoppers hebben onze waarschuwingen en de rechtsstaat genegeerd en beledigen openlijk onze nationale integriteit en waardigheid”, klonk het. “Wie met vuur speelt, zal zichzelf verbranden.”

LEES OOK. Ogen van de wereld gericht op Hongkong: hoe is het zover kunnen komen en grijpt het leger straks in? (+)

Momenteel houden de betogers voet bij stuk. Met z’n duizenden marcheren ze door de straten van Hongkong. Er ontstaan spontaan flashmobs waarbij gebruikt wordt gemaakt van verkeersborden en vuilnisbakken om muziek te maken.

Symbolische dag

De demonstranten in Hongkong voeren nu al bijna drie maanden actie tegen de regering in Peking en het bestuur in Hongkong onder leiding van Carrie Lam. De betogingen begonnen als een protest tegen een intussen ingetrokken plan om uitleveringen aan China mogelijk te maken, maar zijn intussen een bredere roep tot meer democratie geworden.

Ook vandaag stond dus opnieuw een massademonstratie gepland, niet in het minst omdat het om een symbolische dag gaat. Het is precies vijf jaar geleden dat Peking een plan voorstelde om de democratie in Hongkong te beperken, wat toen leidde tot de zogenaamde paraplurevolutie in de voormalige Britse kroonkolonie. Het verklaart ook waarom er ook tijdens de huidige protesten zoveel paraplu’s in het straatbeeld te zien zijn.

Omdat de protesten vorig weekend ook al uit de hand liepen, werd de demonstratie vandaag verboden door de autoriteiten. De organisatoren hadden daarop opgeroepen om ‘religieuze bijeenkomsten’ te organiseren, omdat daar geen toelating voor nodig is.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS