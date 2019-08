Zware brand in tuinbouwbedrijf: rookpluim kilometers ver te zien, politie vraagt om omgeving vermijden

Herne - In een tuinbouwbedrijf in Herne in Vlaams-Brabant woedt zaterdagnamiddag een zware brand. Er zijn geen slachtoffers. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Dat bevestigt de brandweer van zone Vlaams-Brabant-West.

In het bedrijf Van Sinay aan de Steenweg op Asse in Herne ontstond even voor 16 uur brand in een loods. “Het gaat om een zware brand, met veel rookontwikkeling. Slachtoffers zijn er gelukkig niet”, zegt de woordvoerder van de brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Om 16.22 uur werd het provinciaal vooralarm afgekondigd. Dat heeft vooral te maken met de aanwezigheid van asbest in de loods. Enkele buurtbewoners werden geëvacueerd. Andere omwonenden werd gevraagd om ramen en deuren een tijdje gesloten te houden.

Door de brand is de Assesteenweg tussen Edingen en de rotonde in Kokejane afgesloten.