Snelste landdier ter wereld met uitsterven bedreigd… omdat rijke mensen hen als huisdier gebruiken

In het wild lopen ze razendsnel aan 120 kilometer per uur, maar in de realiteit zitten er cheeta’s vastgekluisterd aan een leiband. Het jachtluipaard is bedreigd. Niet door jagers maar door superrijken die het een prima statussymbool vinden. Ongeveer 1.000 cheeta’s leven momenteel als huisdier in gevangenschap, zo meldt het Cheetah Conservation Fund (CCF) aan CNN dat .

Minder dan 7.500 cheeta’s, ook wel jachtluipaarden genoemd, leven nog in het wild in Somaliland, een autonoom deel van Somalië. Tien jaar was dat nog het dubbele. Maar dat aantal daalt nog drastisch, zo weet het CCF. “Elk jaar worden 300 cheeta’s overgebracht naar de Golfstaten, waaronder Dubai en Saudi-Arabië”, klinkt het. Tijdens die reis sterven veel dieren, omdat ze eigenlijk plaats nodig hebben om te bewegen en een speciaal dieet volgen.

Voor status en selfies

Maar als ze het toch halen, zijn ze absoluut niet beter af. “De superrijken betalen grof geld om de dieren in huis te nemen. Zij zien hen als een statussymbool. Ze hebben al snelle auto’s, dus willen ze iets anders, iets exotischer”, vertelt Tim Husband, de technisch directeur van het Dubai Safari Park, aan de pers. Maar voor de dieren zorgen doen ze amper: de cheeta’s dienen vooral om op YouTube of Instagram mee te pronken.

Vaak kopen de rijke mensen nog jonge dieren die niet zo gevaarlijk zijn als de volwassen jachtluipaarden. Sommige van hen zijn reeds verminkt of gewond van tijdens de vangst.

“Kunnen niets doen”

De Verenigde Arabische Emiraten proberen de handel in wilde dieren al veel langer tegen te gaan. Sinds januari 2017 is het dan ook verboden om cheeta’s illegaal te bezitten, te kweken of te verhandelen. Maar handhaving van de wet of bestraffing van overtreders is nog te laks.

De regering van Somaliland kijkt dan weer vooral naar de smokkelaars en heeft sinds 2011 al vijftig transporten onderschept. De minister van Milieu van Somaliland, Shukri Haji Ismail Bandare, zegt dat de autoriteiten niet veel meer kunnen doen.

Het CCF roept alle leiders van die Arabische landen op om “influencers, regeringen, koningen, koninginnen en prinsessen te zeggen dat het houden van cheeta’s verkeerd is”.

In België is het houden van een cheeta als huisdier ook verboden.