Adrien Trebel zegt neen tegen Al shabab: Anderlecht is monsterloon nog niet kwijt

De transfermarkt in Saoudi-Arabië sluit vanavond om middernacht. Maar zoveel bedenktijd had Adrien Trebel niet nodig. Anderlecht had een akkoord met Al shabab om de middenvelder met het monsterloon te verhuren, maar Trebel heeft nu neen gezegd.

De speler hoopt dat er voor maandag - als de Europese markt sluit- een andere oplossing uit de bus komt. Hij rekent vooral op Nantes via Mogi Bayat. Anderlecht staat zo wel onder druk, want ze hebben Trebel niet meer nodig. Maar als hij niet wegraakt, moeten ze zijn salaris van 2.71 miljoen euro per jaar wel blijven betalen.