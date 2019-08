Twitter als speeltuin van (uiterst) rechts: dit parlementslid is meest gedeelde Vlaamse twitteraar

Volgens onderzoek van Nederlandse media is Sam van Rooy, Vlaams Parlementslid voor Vlaams Belang, de meest gedeelde Vlaamse Twitteraar. Uiterst rechts is op het platform erg populair. “Voor ons is dat niet verrassend”, zegt onderzoeker Thomas Boeschoten. “Maar veel mensen schrikken ervan omdat ze die uiterst rechtse deelpublieken zelf niet zien. Ze hebben hun eigen media.”

In een filmpje dat Sam van Rooy eind juli op Twitter plaatste, zien we eerst zijn glimmende kostuumschoenen. Een seconde later draait de 33-jarige Antwerpenaar de camera naar een rat die in paniek wegvlucht ...