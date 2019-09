Nasri niet maar aanwinst Luckassen wel in de kern bij Anderlecht, Diagne weer in de running als nieuwe spits

Voor de cruciale topper tegen Standard vanavond maakt Anderlecht keuzes. De nieuwe verdediger Derrick Luckassen is speelgerechtigd en zit meteen in de selectie. Dat komt uiteraard ook omdat Marco Kana (17) een tijd out is. Opvallend genoeg zit Samir Nasri niet in de kern.

De Franse sterspeler was deze week wel ziek, maar kampt ook nog met een conditionele achterstand. Ook voor youngster Jeremy Doku is geen plaats. Alexis Saelemaekers zit wel bij de 18 en krijgt misschien zijn eerste minuten.

Spits: Diagne weer in running

Een eventuele nieuwe spits zal nog niet kunnen spelen tegen Standard. De zoektocht verloopt niet zo simpel en er zijn nog vier opties. De vraag is wie financieel haalbaar is.

Pappis Cisse van het Turkse Alanyspor heeft zelf zin om te komen. Hij vroeg al inlichtingen over Anderlecht aan zijn ploegmaat en ex-Rsca’er Fabrice Nsakala. Alleen wil Alanyaspor een serieuze som.

Dat is ook het probleem bij Mbaye Diagne van Galatasaray, die ondertussen ook in beeld is bij het Italiaanse Lecce. Anderlecht heeft die piste niet afgeblazen. Integendeel, de kansen van Diagne zijn weer gestegen.

Daarnaast zijn er nog twee kandidaten. De namen John Guidetti en Stefano Okaka circuleren, maar het is niet duidelijk of dat concrete pistes zijn. Michael Verschueren heeft nog tot maandagnacht om een deal te beklinken.