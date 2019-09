Anderlecht-Standard wordt cruciaal duel: de coach die moet zwijgen versus de coach die nooit zwijgt

Anderlecht-Standard van vanavond (18u) is een prestigematch. Want nog meer dan Club Brugge zijn de Rouches dé erfvijand en als RSCA ook dit duel verliest, kan de druk in Brussel héél groot worden. Al hopen ze bij paars-wit dat dit toch de kantelwedstrijd wordt waarin alles eindelijk in zijn plooi valt. Wij zien het vooral als een ultiem duel. Tussen Vincent Kompany en Michel Preud’homme, tussen een verrassende staartploeg en de koploper, tussen talent en ervaring...