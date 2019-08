Willem-Alexander scheert zich niet voor Filip en Mathilde

Onze koning ­– toen nog prins – Filip is hem jaren geleden voorgegaan. En nu heeft ook de Nederlandse koning Willem-Alexander (52) zich eraan gewaagd. Aan een baard. Voor het eerst is hij tijdens een publieke activiteit verschenen met stevige beharing op zijn kin. Uitgerekend op een evenement waar hij gastheer was voor Filip en Mathilde.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima verwelkomden zaterdag in Terneuzen (Zeeland) hun Belgische collega’s Filip en Mathilde. Ze herdachten samen 75 jaar Slag om de Westerschelde. Dat was in 1944 de doorslaggevende fase bij de Nederlandse bevrijding van de Duitse bezetter. En het was ook van groot belang voor België, om kort daarna de weg naar de Antwerpse haven vrij te maken. Daarom had Willem-Alexander Filip uitgenodigd.

🇳🇱🇧🇪 Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn in Terneuzen voor #75jaarvrijheid. Ze verwelkomen koning Filip en koningin Mathilde. Collega’s, “buren”, vrienden. Herdenking van 75 jaar Slag om Schelde was ook belangrijk voor België, voor de latere bevrijding van Antwerpen. pic.twitter.com/Py0ExBDqRp — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) August 31, 2019

Bij aankomst van beide vorstenparen ging alle aandacht direct naar Willem-Alexander, die zijn vakantiebaard had laten staan. Dat “hoort blijkbaar bij des Konings ultieme gevoel van vrijheid”, schreef de Nederlandse koningshuisverslaggever Rick Evers op Twitter. “Perfect voor vandaag bij de start van viering van 75 jaar vrijheid.”

Willem-Alexander’s baard kenden we alleen van foto’s op vakantie. Een baard laten staan hoort blijkbaar bij des Konings ultieme gevoel van vrijheid. Perfect voor vandaag, start viering 75 jaar vrijheid — Rick Evers (@RickEversRoyal) August 31, 2019

Willem-Alexander laat tijdens de zomervakantie zijn gezichtsbeharing groeien. Maar zodra hij weer aan het werk gaat, haalt hij het scheermes boven. De herdenking in Terneuzen was de eerste openbare activiteit na zijn vakantie.

Foto: Robin Utrecht

“We hadden dit niet verwacht, de baard geeft hem een gevoel van anonimiteit en vrijheid tijdens zijn vakantie”, zegt de Nederlandse koningshuisverslaggever Rick Evers tegen onze redactie. Vorige week werd hij nochtans met dezelfde look gefilmd bij de begrafenis van zijn tante prinses Christina, de jongste zus van zijn moeder Beatrix. “Maar dat was een familieaangelegenheid, waarbij hij geen koning maar neef was.”

Wat met postzegels?

De vraag is of Willem-Alexander een nieuwe stijl heeft. Zo ja, dan kan dat consequenties hebben, aldus Evers. “Hij staat op euromunten, bijvoorbeeld.” De journalist maakt de vergelijking met toenmalig koningin Beatrix. “Van haar wisten we dat ze haar herkenbare kapsel behield. Hoe minimaal ook, zijn baard verandert het silhouet van Willem-Alexander. Dat is volgens mij ook de reden waarom jullie koning Filip er geen meer heeft – een staatshoofd moet vasthouden aan zijn stijl.”

Toen hij nog prins was, liet Filip enkele jaren zijn kin begroeien. Voor zijn 50ste verjaardag in 2009 bracht Bpost een postzegel uit, waarop hij op zijn uitdrukkelijk verzoek met baard stond afgebeeld. Drie jaar later haalde hij alles weg met zijn scheermes.