De succesformule van Philippe Clement: “Hij verpakt het zo dat zelfs spelers die niet spelen zich belangrijk voelen”

Hij is nauwelijks 26 maanden hoofdtrainer, maar dreef drie verschillende teams naar hun hoogste niveau in jaren. Twee van de drie staan zondag tegenover elkaar in een Belgisch Champions League-duel – made by Philippe Clement (45). De kern van zijn succes ligt bij wat hij al zijn hele carrière doet: praten, praten en praten. Zijn 360 graden-aanpak steekt schril af met die van zijn voorganger Ivan Leko, maar is minstens zo succesvol.