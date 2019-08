80 leerlingen in allerijl op zoek naar nieuwe school

Genk - Het Selamcollege in Genk zal op 2 september dan toch niet als eerste Vlaamse islamschool zijn poorten openzwaaien. Nadat Vlaanderen vrijdag besliste om geen vergunning toe te kennen, kregen de ouders van het tachtigtal leerlingen dat zich al had ingeschreven te horen dat de school maandag dichtblijft. Bijna de helft van hen zou meteen een andere school gecontacteerd hebben om zich daar alsnog in te schrijven.

Turgay Cankaya, de voorzitter van het Selamcollege in Genk, hield zaterdag de lippen stevig op elkaar. Het was maar doordat de school de ouders van de ingeschreven leerlingen had verwittigd, dat bekendraakte dat de “eerste islamschool van Vlaanderen” maandag niet van start gaat. Vrijdag besliste de Vlaamse regering om de school niet te erkennen. Ze baseerde zich daarvoor op een verslag van de onderwijsinspectie, die oordeelde dat de rechten van de mens en van het kind niet gerespecteerd zouden worden.

Volgens verschillende bronnen zou er zich sinds de eerste oproep in april een tachtigtal leerlingen hebben ingeschreven. Die kregen door de late beslissing van de Vlaamse overheid nog slechts twee dagen om nog een andere school te zoeken.

Ronselen op Facebook

Normaal zouden ze maandag in de eerste (en voorlopig enige) graad van de nieuwe school zijn begonnen. De vraag is trouwens of de school zonder de negatieve beslissing wél van start zou zijn gegaan. Voor een definitieve erkenning moesten er immers minstens 114 leerlingen zijn. Vandaar wellicht dat het bestuur van het college maandag nog bezig was met zieltjes te ronselen op Facebook. Zonder erkenning krijgt de school geen subsidie en zijn de diploma’s van de leerlingen waardeloos.

De zes leerkrachten moeten maandag ook niet aan de slag. Foto: BELGA

Volgens de Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V) zal de verschuiving die vrijdag op gang kwam richting andere scholen niet voor problemen zorgen en zal elke leerling nog een plaats vinden voor het nieuwe schooljaar. Door het specifieke karakter van de school kwamen de ingeschrevenen ook zeker niet allen uit Genk, maar wel uit heel Limburg. Daardoor zullen die zich bij hun zoektocht naar een nieuw onderkomen wellicht ook over heel de provincie verspreiden.

Werkloze leerkrachten

Om de school op te starten waren er zes leerkrachten aangetrokken. Met hen was echter overeengekomen dat hun contract pas van start ging als de school erkend, en dus gesubsidieerd, zou worden. Ook zijn moeten nu dus op zoek naar een nieuwe job.