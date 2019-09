Nico Dijkshoorn: “Eén van de beste voetballers van België is door Marc Coucke veranderd in aangeschoten wild”

Nico Dijkshoorn is de scherpste columnist van de Lage Landen. Vandaag buigt hij zich over de situatie bij Anderlecht. “Het is niet ­genoeg, trainer zijn en tegelijk coach. Kompany wil ook de planten water geven, afhaalmaaltijden ­maken in de keuken, een klein dierenasiel ­beginnen in de kelder van het stadion en eigen Anderlecht-bier brouwen”