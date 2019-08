Meteen pijnlijke nederlaag voor Lierse Kempenzonen

Lierse Kempenzonen heeft kopzorgen. Na een moeizame voorbereiding en de snelle bekeruitschakeling tegen Aalst misten de Pallieters ook volledig hun competitiestart in eerste amateurklasse. Nieuwkomer UR La Louvière, niet meteen een titelkandidaat te noemen, stuurde een weer slordig Lierse Kempenzonen met een pijnlijke 2-1 nederlaag naar huis, dankzij een dom tegendoelpunt in blessuretijd. Coach Rocky Peeters heeft veel werk voor de boeg.

Voor de oudere voetbalfreaks op aarde: het was een leuk weerzien met het oude Stade Communal du Tivoli van het tien jaar geleden ter ziele gegane La Louvière. De club die in een ver verleden (jaren zeventig en begin van deze eeuw) nog in eerste klasse speelde en in 2003 zelfs de beker won. Maar daarna ging het snel bergaf met de Henegouwers. Eerst door hun betrokkenheid bij het omkoopschandaal rond Zheyun Ye, met toenmalig trainer Gilbert Bodart in een hoofdrol. Daarna nekten financiële problemen La Louvière, dat in 2009 verdween in ettelijke fusies om uiteindelijk te herrijzen als Royal Association Athlétique Louviéroise La Louvière.

Maar tegen dát La Louvière speelde Lierse Kempenzonen niet. Want RAAL La Louvière speelt in de tweede amateurklasse. De Pallieters gingen op bezoek bij dat andere La Louvière: Union Royale La Louvière Centre. Ook groen en wit. Maar met een minder roemrijk verleden dan zijn ooit grotere broer. Maar UR La Louvière bleef wél gespaard van rampspoed en klom vanuit de lagere reeksen gestaag op naar de tweede amateurklasse, waar het na vijf seizoenen vorig jaar kampioen werd. En dit seizoen dus voor het eerst in de eerste amateursklasse mag aantreden.

Samengevat: niet meteen een concurrent in de titelstrijd te noemen. Meer zelfs: op papier mocht je dit La Louvière, dat vorige week nog door een vertimmerd Westerlo uit de beker werd gezwierd, zelfs een hapklare brok noemen.

Geen efficiëntie

Helaas. De voorbereiding toonde al weinig fraais en die lijn werd doorgetrokken. De organisatie stond er nochtans, de rust was er ook, net als veel goede wil. Maar opnieuw, net als in de laatste voorbereidingswedstrijd tegen Oudenaarde ontbrak het Lierse Kempenzonen aan de broodnodige efficiëntie.

Eerst verzuimde Vermeiren een flater van La Louvière-doelman Cremers af te straffen: tegen de deklat en de rebound onbegrijpelijk over. Op het halfuur kopte Doumbia, na een prima vrije trap van Vinck, van dichtbij op keeper Cremers. Lierse Kempenzonen drukte door. La Louvière-verdediger middenvelder verschalkte met een kopbal bijna z’n eigen doelman. Da Silva mikte een vrije trap vanop 20 meter nipt naast de paal. Diezelfde Da Silva stootte even later alleen op doel op – een uitstekende - doelman Cremers.

Deksel op de neus

“Als je morst met de kansen krijg je het deksel op de neus”, zegt het voetbalspreekwoord. Na slecht ontzetten in de Lierse verdediging trapte Yassine Delbergue met een heerlijke streep La Louvière op slag van rust op voorsprong. Heel Lierse Kempenzonen, gesteund door zo’n 300 fans die de inderhaast opgelegde combiregeling hadden doorstaan, in zak en as.

En het ging van kwaad naar erger. De tweede helft bracht geen beterschap. De Pallieters kwamen niet verder dan steriele druk en wat magere kansjes. De op het uur ingevallen Kargbo, het nieuwe goudhaantje in spe, kon het tij evenmin keren. Meer zelfs, La Louvière had nog de betere kansen, met onder meer een harde knal van Dansoko op de paal.

Rode kaart

En het kon nog erger. Toon Janssen maakte geen bijzonder zware fout op Dahmane. Scheidsrechter Baton leek een gele kaart in gedachten te hebben, maar die veranderde plots in rood toen Janssen iets te veel woedende wegwerpgebaren maakte. Of was het een minder onschuldige vinger?

Het resultaat was hetzelfde: Lierse met tien en de zoektocht naar de gelijkmaker werd nog moeizamer. Tot in de slotminuut La Louvière-verdediger Blaudy ongelukkig de bal raakte met de hand. De weinig consequente scheidsrechter Baton legde de bal op de stip. Vermeiren trapte de verlossende gelijkmaker hard binnen.

Dan toch nog een beetje eerherstel? Opnieuw helaas. In blessuretijd dacht Lierse dat het tijd werd voor wat klungelen in de verdediging. Felix bedankte met de 2-1. Tivoli in brand. En de meegereisde Liersefans? Die riepen maar om één ding: het ontslag van coach Rocky Peeters.