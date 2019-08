Burnley laat Steven Defour terugkeren naar België: middenvelder lijkt op weg naar Antwerp: “Het is goed dat ik terugga”

Na Kevin Mirallas lijkt Antwerp nog een toptransfer te realiseren: Burnley bevestigde alvast dat het contract met Steven Defour in onderling overleg werd ontbonden om “wegens familiale redenen” terug te kunnen keren naar België. De 31-jarige middenvelder wordt zondag op de Bosuil verwacht, de kans is reëel dat er snel een akkoord uit de bus valt. Op de website van Burnley bevestigt Defour enkel dat hij terugkeert naar België, over zijn toekomstige club zegt hij niets.

“Burnley Football Club kan bevestigen dat Steven Defour zijn tijd bij Turf Moor heeft mogen beëindigen en naar België kan terugkeren om zijn carrière voort te zetten”, is de mededeling van de Engelse club. “Defour heeft de resterende 10 maanden van zijn contract met de Clarets met wederzijdse toestemming beëindigd om wegens familiale redenen terug te keren naar België.”

“Steven heeft de hele zomer heel hard gewerkt om weer fit te worden en heeft uitstekende vooruitgang geboekt”, voegt manager Sean Dyche daar nog aan toe.

“Het is anderhalf jaar echt heel moeilijk geweest”

Door blessures kwam hij slechts aan 58 wedstrijden in drie jaar Burnley, sinds hij in de zomer van 2016 Anderlecht verliet. “Ik voel me vereerd dat ik voor Burnley Football Club heb gespeeld”, zegt Defour op de website van de club. “Ik wil de club, de staf en de medische staf bedanken voor alle zorgen. Ik wou dat ik meer had kunnen laten zien op het veld, maar helaas was dat niet mogelijk. Je wilt niet echt dat het zo eindigt omdat je iets terug wilt geven voor alle steun die ik heb gekregen, maar helaas verliep het niet zoals ik het wilde. Ik hoop dat mensen me zullen herinneren als een speler die toen hij op het veld stond alles gaf en de fans wat vreugde probeerde te geven. Ik heb genoten van elke seconde die ik voor Burnley heb gespeeld en ik zal altijd een fan zijn van de club.”

Door een kuitblessure speelde Defour vorig seizoen slechts zes Premier League-wedstrijden en drie bekerwedstrijden. “Het is anderhalf jaar echt heel moeilijk geweest”, geeft Defour toe. “Helaas liep het niet zoals ik wilde. Er zijn dan ook veel frustraties omdat ik echt iets aan de fans wilde teruggeven voor hun steun. Maar ik denk dat dit voor iedereen de beste oplossing is. Persoonlijk is het goed dat ik terugga naar België.”

Defour genoot zijn opleiding bij KV Mechelen en Racing Genk, waar hij in 2004 in het eerste elftal kwam. Nadien verdedigde de Gouden Schoen van 2007 de kleuren van Standard (2006-2011), Porto (2011-2014) en RSC Anderlecht (2014-2016). Daar plukt Burnley hem in augustus 2016 weg.

Ook Manuel Benson zou overkomen van KRC Genk, de 22-jarige flankaanvaller legt zondag normaal medische testen af. Ook Zinho Gano staat op het punt om Genk in te ruilen voor Antwerp, in zijn geval zou het gaan om een verhuur.