Zwaar protest tegen “handpop van Trump”

Johnson kondigde deze week aan dat hij de parlementaire werkzaamheden wil opschorten van de tweede week van september tot half oktober. Dat is niet ongebruikelijk in de periode waarin de politieke partijen hun jaarlijks congres houden en waarin de nieuwe regering haar beleidsprogramma wil voorbereiden. Maar de timing en duur van de opschorting zetten veel kwaad bloed. Criticasters menen dat de conservatieve premier het parlement vooral buitenspel wil zetten om een harde Brexit zonder akkoord met de Europese Unie te forceren.

Duizenden mensen kwamen bijeen in de hoofdstad. Photo News

Londen, Manchester, Glasgow, Birmingham, Brighton, Swansea, Bristol, Liverpool, … Op tal van plaatsen in het Verenigd Koninkrijk hebben honderden, duizenden betogers verzameld. “Boris Johnson probeert onze democratie stil te leggen zodat hij zijn Brexit-plan kan doorzetten”, zo staat de lezen op de Facebook-groep die de protestactie in Londen organiseerde. “We kunnen niet meer vertrouwen op de rechtbanken of het parlementaire proces om ons te redden. We hebben allemaal de plicht om op te staan en ons te laten gelden.”

Aan Downing Street

De grootste betoging startte omstreeks de middag in Londen, waar enkele honderden betogers Whitehall innamen en verzamelden voor de hekken van Downing Street, de afgesloten straat waar de ambtswoning van Johnson ligt. Ze zwaaiden met Europese vlaggen en scandeerden slogans als “Leugenaar Johnson, schaam je” en “Handpop van Trump, schaam je”. De manifestatie werd even verstoord toen een tiental tegenbetogers, gehuld in de Union Jack, Johnson een hart onder de riem wilden steken.

Heel wat betogers verzamelden zich aan Downing Street in Londen. Photo News

Labour-oppositieleider Jeremy Corbyn juichte de betogers toe. “De mensen hebben gelijk dat ze op straat komen, ik moedig ze enkel maar aan. Boris Johnson haalt onze democratie onderuit”, tweette hij.

Motie van wantrouwen?

De betogingen zullen alleszins voor gespreksstof zorgen. Dinsdag komt het parlement opnieuw bijeen, voor een van de laatste zittingen. De oppositie wil via een wetgeving een harde Brexit verhinderen, en mogelijk krijgt Johnson al een motie van wantrouwen tegen zich.

Zelfs acteur Hugh Grant, bekend uit onder andere Notting Hill, moeide zich in de discussie. Zijn tweet ging viraal: “Jij zal de toekomst van mijn kinderen niet op het spel zetten. Jij zal de vrijheden waarvoor mijn grootvaders hebben gevochten in twee wereldoorlogen niet verwoesten. Ga weg jij overgewaardeerde rubberen badeend. Groot-Brittannië walgt van jou.”

Johnson heeft zelf nog niet gereageerd op de betogingen tegen hem.