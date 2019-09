Vijf doden en 21 gewonden bij schietpartij in Texas

Bij een schietpartij in Odessa in de Amerikaanse staat Texas zijn zeker vijf doden gevallen. Volgens de lokale politie raakten 21 mensen gewond, onder hen ook een agent en jongeren. De schutter zelf is doodgeschoten.

“De verdachte kwam Odessa binnen en begon rond te schieten”, verklaarde burgemeester David Turner op Fox News. De verdachte is doodgeschoten door de politie. Het zou om een blanke dertiger zijn.

Bij de gewonden zijn zeker drie agenten. De burgemeester sprak zich niet uit over het aantal doden.

Carjacking

De schutter liet zijn eigen voertuig achter en carjackte een bestelwagen van de post. Burgemeester Turner zei nog dat de politie hem had ingelicht dat er slechts een schutter was, eerder had de politie van de naburige stad Midland gesproken over twee schutters in twee verschillende voertuigen.

De Amerikaanse president Donald Trump schreef op Twitter dat zijn justitieminister William Bar hem op de hoogte houdt en dat de FBI een onderzoek is gestart.

Just briefed by Attorney General Barr about the shootings in Texas. FBI and Law Enforcement is fully engaged. More to follow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2019

Die schietpartij vindt plaats vier weken nadat 22 mensen omkwamen toen een schutter het vuur opende in een shoppingcentrum in El Paso. Enkele uren later vond een andere schietpartij plaats in Dayton, Ohio. Daarbij kwamen negen mensen om het leven.

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AFP