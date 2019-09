80 jaar na start Tweede Wereldoorlog vraagt Duitse president Polen om vergiffenis

De Duitse president Frank-Walter Steinmeier heeft de slachtoffers van het Duitse geweld in 1939 om vergiffenis gevraagd. Dat deed hij tijdens een ceremonie in Wielun, een kleine Poolse stad waar de eerste bommen vielen van de Tweede Wereldoorlog.

“Ik breng hulde aan de slachtoffers van de aanval op Wielum. Ik breng hulde aan de Poolse slachtoffers van de Duitse tirannie en vraag om vergiffenis”, verklaarde Steimeier in aanwezigheid van zijn Poolse ambtsgenoot.

Steinmeier is, net als verschillende andere staatsleiders, in Polen voor de herdenking van de 80e verjaardag van de start van de Tweede Wereldoorlog.

Op 1 september 1939 bombardeerde de Duitse Luftwaffe voor zonsopgang het weerloze Poolse stadje, dat geen enkel militair belang had. Zo’n 1.200 mensen kwamen om bij de bombardementen. De eerste bommen vielen op het ziekenhuis, dat op het dak een rood kruis had staan. Ongeveer 75 procent van de stad was verwoest.

De aanval op Wielun wordt gezien als de start van de Tweede Wereldoorlog, waarbij zes miljoen Poolse burgers, onder wie drie miljoen joden, omkwamen.