Ledscherm valt naar beneden tijdens concert: 28 gewonden

In het westen van Duitsland zijn 28 mensen zaterdagavond gewond geraakt toen een muur van ledschermen neerstortte van het podium tijdens een rapconcert. Twee mensen raakten zwaargewond, meldt de politie.

Het incident vond plaats tijdens een optreden van de rappers Marteria & Casper in de buurt van de stad Essen. Zo’n 18.000 mensen woonden het concert bij toen het misliep: een deel van de muur van ledschermen stortte naar beneden.

De rappers gingen in eerste instantie verder met het optreden, maar door de hevige regen stopten ze niet veel later. De Duitse weerdienst had rond 19.30 uur gewaarschuwd voor een storm. Volgens een woordvoerder was er effectief een korte, maar zeer krachtige storm.

Onderzoek

Artsen stonden ongeveer 150 mensen bij op het concert, onder wie velen in shock waren. Door de regen en omdat het donker was, moesten ze in moeilijke omstandigheden werken. Minstens 28 mensen raakten gewond door de val van het ledscherm.

De politie is een onderzoek gestart naar het incident.