Taliban vallen opnieuw provinciehoofdstad in Afghanistan aan

Een dag na hun aanval op de Noord-Afghaanse stad Kunduz hebben strijders van de radicaalislamitische taliban zondag Pol-e-Chomri, hoofdstad van de provincie Baghlan, aangevallen. De gevechten zouden nog altijd duren, en volgens een provincieraadslid is er een “ramp” in de maak, als de centrale regering in Kaboel niets onderneemt. Pol-e-Chomri zou in de namiddag in handen kunnen vallen van de taliban.