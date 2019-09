Anderlecht duwt nu toch door voor Mbaye Diagne

De moeilijke zoektocht naar een spits bij Anderlecht nadert een ontknoping. Er waren vier pistes, maar allen waren ze behoorlijk duur. Paars-wit tastte ze af en deed zelfs een bod op Papiss Cisse van Alanyaspor, maar de Turkse club weigerde. Op dit moment lijkt Mbaye Diagne weer de eerste keuze van RSCA. Die stond vrijdag nog in de basis bij Galatasaray, maar zij halen straks Rademel Falcao.

Diagne wil nu echt graag weg en ziet Anderlecht best zitten. Als alles volgens plan verloopt zal Michael Verschueren doorduwen voor een uitleenbeurt. Als het lukt, zal Diagne nog niet kunnen spelen tegen Standard.

De 27-jarige Diagne heeft er al heel wat omzwervingen opzitten. Die leidden hem onder meer langs Lierse en Westerlo, waar de spits door Juventus werd gestald. De Senegalees was twee jaar eigendom van de Oude Dame, vooraleer hij definitief verkocht werd aan Ujpest. Via Tianjin Teda en Kasimpasa belandde hij januari bij Galatasaray, dat maar liefst 13 miljoen euro op tafel legde. In 20 duels was hij goed voor 11 goals en 2 assists, maar door de komst van Falcao dreigt hij tweede viool te moeten spelen in Istanbul.