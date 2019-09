Se queda, deel twee: “Neymar zet een punt achter geruchtenmolen en blijft in Parijs”

Zo, dé transfersaga van deze zomer zit erop. En ze is met een sisser geëindigd. Wekenlang werd er druk gespeculeerd over de toekomst van Neymar. De Braziliaan mocht vertrekken bij PSG en werd hardnekkig gelinkt aan Barcelona. Maar ondanks een bod (cash plus drie spelers) was er nog geen akkoord. Daags voor het afsluiten van de transfermarkt heeft Neymar nu zelf een punt gezet achter de hele soap, weet L’Équipe. Hij blijft waar hij is.