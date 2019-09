Steven Defour is geland in België om te onderhandelen met Antwerp, ook Benson en Gano op komst

De transfer van Steven Defour naar Antwerp komt steeds dichterbij. De middenvelder verbrak gisteren in onderling overleg zijn verbintenis bij Burnley en landde zopas op de luchthaven van Antwerpen. Vandaar ging het naar een geheime locatie om verder te onderhandelen met het RAFC-bestuur. Er ligt een verbintenis van één seizoen klaar voor de 52-voudige Rode Duivel.

Antwerp haalt fors uit in de laatste mercatodagen. Het wou na Mirallas nóg offensieve versterking en heeft die bij Racing Genk gevonden. Zowel winger Benson Manuel als aanvaller Zinho Gano staat op het punt om over te komen van de landskampioen. De medische tests moeten wel nog plaatsvinden. Benson komt definitief over, Gano wordt gehuurd met een aankoopoptie.