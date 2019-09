18-jarige gaat in coma door vapen: “Alsjeblief, doe het niet”

De 18-jarige Maddie Nelson uit de Amerikaanse staat Utah wil mensen oproepen om minder te vapen, nadat ze een maand lang in coma lag. “Omdat ik altijd een elektronische sigaret rookte, want ik ging ervan uit dat het gezond was”, reageert ze in een emotionele Facebookpost met tekenende beelden. “Ik voelde me goed omdat ik niet écht rookte. Had ik dit toen maar geweten.”

Fier. Zo voelde Maddie zich als ze haar sigaretten liet liggen en voor een elektronisch exemplaar koos. Minder schadelijk, dacht ze, terwijl ze er meermaals per dag aan lurkte. Drie jaar lang bleef ze vapen alsof het één van de gezondste dingen ter wereld was. Totdat het op een dag in juli 2019 helemaal misliep. “Er zit iets verschrikkelijks in die elektronische sigaretten dat me bijna mijn leven koste”, reageert ze op Facebook.

Hersenen weigeren dienst

Ze voelde zich al even niet zo fit, maar toen haar koorts amper ging liggen, besloot ze toch maar naar de dokter te trekken. Daar aangekomen bleef de situatie escaleren. De arts stuurde haar meteen naar het ziekenhuis. “Ik had het ondertussen zo warm, dat mijn hersenen weigerden te werken”, weet Maddie nog. “Ik dacht dat ik één nacht in het ziekenhuis had gelegen. Maar het waren er eigenlijk vier. En dat was nog maar het begin”, reageert Maddie.

“Op dat moment kon Maddie amper nog ademen. Na twee uur in die situatie was ze helemaal uitgeput. Ze wist niet hoelang ze dit nog kon volhouden. De situatie ging razendsnel van ernstig naar mogelijk fataal”, herinnert haar familie zich. Het meisje zakte weg in een coma, zo schrijven ze op een GoFundMe-pagina.

Schrikwekkend advies

Volgens haar broers en zussen Sadie, Andrea en Dylan was haar leven al die tijd in gevaar. “Toen de dokters terugkwamen met de foto’s van haar longen, was de schade heel duidelijk te zien. Het toonde zo’n aangetast beeld dat de experten vroegen of ze de X-ray mochten gebruiken in hun lessen aan longartsen.”

De generatie van Maddie is volgens haar omgeving het slachtoffer van de hype van de elektronische sigaret. “De industrie probeert vapen te boosten, populairder te maken. Slechts enkele jaren later zien we al welke schrikwekkende neveneffecten ze hebben”, klinkt het. “Ik zei altijd tegen mezelf dat het me nooit kon overkomen. Maar het kan. En het zal ook gebeuren. Volg mijn advies: rook niet, vape niet.”