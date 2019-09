Al heel het weekend dikke rookpluimen boven Antwerpen: wat is er aan de hand?

In de omgeving van de Antwerpen en Beveren is al heel het weekend een dikke rookpluim te zien. Die komt er door onvoorziene fakkelactiviteit bij bedrijven in de Antwerpse haven. Hoewel Be-Alert omwonenden vroeg ramen en deuren gesloten te houden bij hinder, zou de situatie niet onveilig zijn.

Zaterdagnamiddag ontstond hevige rookontwikkeling bij BASF, het chemieconcern in de Antwerpse haven. Die kwam er na een technische storing bij het bedrijf. “Fakkelen is een normale veiligheidsprocedure bij een storing of onderhoud”, meldde het bedrijf zaterdagavond. “Het is nodig om de procesgassen op een veilige en milieuverantwoorde manier te evacueren uit de installatie. Het verbranden van de gassen via een fakkel voorkomt dat er schadelijke stoffen in de atmosfeer en het milieu belanden. Na de verbranding blijft enkel CO2 en water over.”

Het proces is volgens het bedrijf volledig veilig, maar kan wel licht- en geluidhinder met zich brengen. Om die reden werden omwonenden zaterdagavond gewaarschuwd via Be-Alert, het waarschuwingssysteem van de overheid. “Er heerste heel wat ongerustheid bij buurtbewoners”, zegt woordvoerder van de Antwerpse politie Jasmien O. “Mensen konden niet goed zien van waar de rookpluimen kwamen en maakten zich zorgen dat het ergens brandde. Maar dat was dus niet het geval.”

Volgens de brandweer is de situatie in de Antwerpse haven inderdaad ongevaarlijk. “We hebben geen reden om aan te nemen dat de metingen van BASF niet correct zijn”, klinkt het. “Maar vergis je niet: rook is àltijd schadelijk, wat er ook in zit. daarom wilden we meegeven dat wie toch hinder ondervindt, ramen en deuren best gesloten houdt.”

Ook bij ander bedrijf

Ook op zondag was er nog heel wat rookontwikkeling te zien. Deze keer was die afkomstig van Borealis, een petrochemiebedrijf in de Waaslandhaven. Dat bevestigt de gemeente Beveren via Twitter.

Nu ook verhoogde affakkelactiviteit bij Borrealis. Meer info via https://t.co/OmfWliPCa4 — Gemeente Beveren (@gemeenteBeveren) September 1, 2019

Hoe lang er nog gefakkeld wordt, is niet duidelijk. “BASF heeft laten weten dat de procedure nog even zal duren, maar ze dat wel minder intens zullen doen. Zo is er minder rookontwikkeling.” Borealis heeft nog niet laten weten wanneer de problemen opgelost zullen zijn.