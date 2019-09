Antwerp weert Sinan Bolat en Didier Lamkel Zé uit selectie na vechtpartij op training

Veel transfers bij Antwerp, maar ook problemen. Sinan Bolat en Didier Lamkel Zé gingen zaterdag tijdens de laatste training met elkaar op de vuist. Beiden zullen daardoor vanavond niet in actie komen op Zulte Waregem. Vervelend, zeker in het geval van Bolat, toch een sterkhouder.

Jens Teunckens staat in zijn plaats in doel. Voor Lamkel Zé is het het zoveelste incident bij de Great Old. De Kameroener roept steeds meer ergernis op bij zijn ploegmaats, het was een kwestie van tijd vooraleer er eens heibel van zou komen. Vrijdag liet trainer Laszlo Bölöni nog verstaan dat hij Lamkel Zé noodgedwongen in de selectie opnam voor het duel met Essevee. “We hebben amper aanvallers”, klonk het toen . Met de komst van Mirallas, Benson en Gano lijkt dat probleem wel al achter de rug.

Foto: Isosport