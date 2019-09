“Ons dochtertje van 6 is mishandeld door oudere kinderen”: politie onderzoekt mishandeling op speeltuin Nederland

Een vrouw uit de Nederlandse gemeente Elburg heeft vrijdag aandacht gevraagd voor de vermeende mishandeling van haar 6-jarige dochter. Drie tieners zouden het meisje hardhandig aangepakt hebben op het lokale speelplein. “Ze hebben haar met stokken geslagen”, schrijft de moeder.

Het incident vond vrijdagavond plaats in Elburg in de provincie Gelderland, toen Shannon P. even enkele minuten was weggegaan van het grasveld met speeltuigen om naar het toilet te gaan. In de korte tijd dat haar dochter alleen was, werd ze benaderd door drie tieners. De twee jongens en meisjes van ongeveer 12 jaar oud zouden het zesjarige meisje geslagen hebben met stokken. “Naar omstandigheden maakt onze kleine meid het goed, maar de schrik zit er goed in”, schrijft P. nog op Facebook.

Politie Elburg-Oldebroek neemt de zaak ernstig en is op zoek naar getuigen. Ook op sociale media deed de politie een oproep die intussen al honderden keren gedeeld werd.