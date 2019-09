Orkaan Dorian versterkt naar zwaarste categorie 5, Bahama’s en Florida zetten zich schrap voor het ergste

De orkaan Dorian is zondag van categorie 4 naar categorie 5 opgeklommen. Dat zegt het Amerikaanse nationale orkaancentrum in Miami. De verwoestende kern trekt in een laatste rechte lijn naar de Bahama’s en wordt verwacht aan land te gaan in de noordelijke regio van het Caraïbisch gebied. De inwoners bereiden zich voor op het ergste.

Miljoenen inwoners van de Amerikaanse kuststaat Florida houden de komst van Dorian al dagen nauwlettend in de gaten. Nu zou de orkaan Florida (nog even) sparen en voluit richting de Abaco-eilanden in het noordwesten van de Bahama’s trekken. Daar kan de orkaan aan land gaan met windsnelheden tot meer dan 260 kilometer per uur.

Dorian verplaatste zich de voorbije dagen op een tempo dat traag genoeg is om zich te sterken met het warme zeewater. Intussen is het natuurgeweld dan ook opgeklommen tot categorie vijf, de hoogste categorie, op de schaal van Saffir-Simpson, het classificatie systeem om de kracht van een orkaan te meten. In de praktijk: categorie vijf is 250 maal zo verwoestend als een zwakkere orgaan van de eerste categorie. Volgens meteorologen zou het wel eens de ergste storm kunnen zijn sinds orkaan Andrew in 1992, toen kwamen 65 mensen om en werden tienduizenden huizen verwoest.

NEW: #Dorian is now a category 5 #hurricane with 160 mph sustained winds. The eyewall of this catastrophic hurricane is about to hit the Abaco Islands with devastating winds. Next advisory: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/oFspgN0XbT — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2019

Voorbereiden op het ergste

De bevolking van het Caraïbisch gebied, zo’n 400.000 inwoners, zet zich dan ook schrap voor de gevolgen van het natuurgeweld en de hevige regenval die daarmee gepaard zal gaan. De autoriteiten van de verzoeken iedereen om schuilplaatsen en hogergelegen gebieden op te zoeken. Kerken en scholen lopen stilaan vol om als schuilplaats te dienen in afwachting van Dorian en ook toeristen worden overgebracht van hotels naar veiligere plekken. “Huizen en gebouwen kunnen vervangen worden, levens niet”, zei premier Hubert Minnis gisteren op een persconferentie.

Foto: AFP

Tegen maandagavond zou Dorian de kust van het Amerikaanse Florida alsnog kunnen benaderen, maar het is moeilijk te voorspellen met welke kracht de orkaan op de “sunshine state” zal inbeuken. Het zou ook kunnen dat de orkaan noordwaarts draait en eerder in de richting van de staten Georgia of South Carolina zou trekken.

Hoe dan ook treffen ze ook in de Amerikaanse kuststaten de nodige voorbereidingen: er wordt massaal hout ingeslagen om ramen en deuren te kunnen dicht timmeren met planken, huizen worden beschermd met zandzakjes en iedereen haast zich naar de winkels om voldoende proviand in te slaan. Want vooral ná de passage van de orkaan kan het grimmig worden: wanneer er nog amper gsm-verkeer is en ook radio, tv en internet het begeven door stuk gesprongen kabels en masten.