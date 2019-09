Na 34 jaar is het over en uit: zondag is laatste dag voor befaamde attractie van de Efteling

Wie nog een ritje wilde maken in de Bob, de bobsleebaan in het Nederlandse pretpark Efteling, moest zondag nog naar Kaatsheuvel afzakken. Vanaf maandag wordt de beroemde attractie afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe achtbaan.

Het eerste ritje van de Bob, een attractie die toen 3 miljoen euro had gekost, vond plaats op 4 april 1985. Na ruim 34 jaar - en tienduizenden ritjes van twee minuten en tien seconden werd - mag de Bob nu met pensioen.

Een noodzakelijke vernieuwing, zo luidt het bij de Efteling, want de bobsleebaan had almaar meer te maken met technische mankementen. Bij slecht weer zijn twee sleeën eens op volle snelheid tegen elkaar gebotst en er waren hoe langer hoe meer herstellingen nodig. “Omdat soortgelijke achtbanen worden niet meer geleverd, hebben we besloten om de attractie te vervangen”, zo werd eind vorig jaar al gemeld.

Dat de attractie na al die jaren nog populair was, werd deze week bewezen door de wachtrijen. Elke dag was het tot een uur aanschuiven.

Vanaf maandag wordt de Bob afgebroken en wordt begonnen met de bouw van de vervanger: de Max & Moritz. Dat is een dubbele achtbaan voor jonge kinderen die 15 miljoen kost en volgend voorjaar zal openen. De achtbaan is geïnspireerd op een Duits verhaal uit 1986. Max en Moritz zijn twee jongens die hun dorp op stelten zetten met kwajongensstreken.

Zo zal de achtbaan er moeten gaan uitzien: