Man (46) aangehouden voor moord op vrouw in Kaprijke

Kaprijke - Een 46-jarige man werd aangehouden op verdenking van moord op een 40-jarige vrouw in Kaprijke, zo meldt het Oost-Vlaams parket zondag.

Zaterdagnamiddag rond 16 uur werd het levenloze lichaam van een 40-jarige vrouw aangetroffen in haar woning in de Hippoliet Van Peenestraat in Kaprijke. De vermoedelijke dader gaf zich kort daarna aan bij de politie.

Het Oost-Vlaamse parket ging zaterdag ter plaatse met de onderzoeksrechter, de wetsgeneesheer, het lab en het afstappingsteam van de federale gerechtelijke politie.

De verdachte, een 46-jarige man, werd gearresteerd en zondagvoormiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent op verdenking van moord. Hij werd aangehouden.

Burgemeester Pieter Claeys reageerde zaterdag vol ongeloof op het nieuws. “Allereerst wil ik mijn medeleven betuigen aan de familie van het slachtoffer. Toen het nieuws van de moord langzaamaan begon door te sijpelen ging er een schokgolf door onze gemeente. We kunnen niet geloven dat hier zo’n zwaarwichtige feiten gepleegd zijn.”