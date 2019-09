Rijdende auto beschoten met luchtdrukgeweer, jongeman geraakt in de hals: “Een laffe daad. Stel dat mijn zoon zijn oog was kwijtgeraakt”

Kortrijk / Kuurne - De auto van Kortrijkzaan Christophe Herreman is zaterdagavond in Kuurne beschoten met een luchtdrukgeweer. Zijn zoon werd geraakt in de hals. De man zoekt nu getuigen en richtte zich via Facebook ook al tot de dader: “Als je een geweten hebt, dan besef je dat je een schandalig laffe daad hebt verricht en een gevaar bent voor jouw medeburgers.”

De feiten speelden zich zaterdagavond af, rond 18.45 uur, in de Boomgaardstraat in Kuurne. “We reden met de ramen open en vertraagden om de verkeersdrempel op te rijden toen mijn zoon, die rechts op de achterbank zat, plots pijn voelde in zijn hals”, getuig Herreman. “Tegelijk klonk het alsof er iets tegen de auto ketste. We reden de hoek om en controleerden wat er was gebeurd. In de auto vonden we een ijzeren balletje en een paar stukjes glas.”

De zoon van Herreman had een zichtbare plek in de hals, maar kwam er al bij al goed van af. En ook de auto zelf liep geen schade op. Toch wilde Herreman het er niet bij laten en diende hij een klacht in bij de politie. “Naast het balletje vonden we ook stukjes glas. Die zijn even groot als de balletjes waarmee geschoten werd. Ik mag er niet aan denken dat de daders ook die stukjes glas gebruikten om in het luchtdrukpistool te steken. Stel dat mijn zoon zijn oog was kwijtgeraakt. We zijn danig onder de indruk van de feiten en hebben daarom de politie gecontacteerd.”

“Laffe daad”

Herreman blijft bezorgd en geërgerd. Hij doet een oproep aan de daders via sociale media: “Aan degene die hiervoor verantwoordelijk is: besef je dat jouw actie drastische gevolgen kon hebben gehad? Ik hoop dat je tot inkeer komt en jezelf aangeeft. Als je een geweten hebt, dan besef je dat je een schandalig laffe daad hebt verricht en een gevaar bent voor jouw medeburgers. Neem jouw verantwoordelijkheid en stop hiermee voordat je slachtoffers maakt.”

Ondertussen zijn er meerdere tips binnengelopen. De politie controleerde politie zondag al een aantal huizen in de buurt. De dader is nog niet gevonden.