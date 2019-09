Mesaanval nabij Lyon: verdachte blijft verward

De verdachte van de steekpartij in het Franse Villeurbanne heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. Dat meldt het parket van Lyon. De man, een dertiger van Afghaanse origine, blijft wel erg “verward en incoherent”, geeft het parket aan. Hij verklaarde onder meer dat stemmen hem hebben opgedragen te moorden. De man was onder invloed van cannabis.

De verdachte stak zaterdagmiddag verschillende mensen neer met een mes en een braadspit in de buurt van een metrostation in Villeurbanne, een gemeente vlakbij de grootstad Lyon. Een 19-jarige man kwam daarbij om het leven, acht anderen raakten gewond.

De dader is een Afghaan van 33 jaar. Hij legde intussen gedeeltelijke bekentenissen af, zegt procureur van Lyon Nicolas Jacquet, maar blijft wel erg verward en incoherent. Zo vertelde hij de speurders dat hij “stemmen hoorde die God beledigden en hem opdroegen te moorden”.

De man beschikt over een tijdelijke verblijfsvergunning in Frankrijk en had voor de steekpartij een grote hoeveelheid cannabis gerookt, gaf Jacquet nog aan.

Intussen is geen enkel slachtoffer nog in levensgevaar. Dat was zaterdagavond voor drie zwaargewonden wel nog het geval.