Wedstrijd in Nederland stilgelegd nadat Belg Jordy Croux bekogeld werd

De Limburgse derby in de Nederlandse eerste divisie tussen MVV en Roda JC is zondag in de 41e minuut tijdelijk stilgelegd. Supporters van de club uit Maastricht gooiden drank en andere voorwerpen richting Roda JC-speler Jordy Croux, meldt Roda op Twitter.

Scheidsrechter Christiaan Bax besloot daarop om de wedstrijd te staken. Het stond op dat moment 0-0 in De Geusselt. Na vijf minuten rust werd de wedstrijd weer hervat.

Croux is dit seizoen nieuw bij de club uit Kerkrade. Hij werd overgenomen van Willem II. Vorig seizoen kwam de 25-jarige Belg een half jaar op huurbasis uit voor MVV. In 2015-2016 speelde hij ook in het rode shirt van de thuisploeg.