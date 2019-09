ANALYSE. Een nog volop zoekend Genk moet Club Brugge bedanken

De vicekampioen speelde 1-1 gelijk tegen de landskampioen en daar was niets op af te dingen. KRC Genk is onder Felice Mazzu nog volop zoekende maar Club Brugge weigerde het af te maken. Genk leek in Jan Breydel meer op het Charleroi van Felice Mazzu dan op dat van Philippe Clement van vorig seizoen. Een blok vormen met minder frivoliteit maar met karakter.