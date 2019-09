Koppel moet gigantische som betalen voor onverwachte bevalling tijdens vakantie in VS

Ruim 330.000 euro. Zo veel moet een Brits koppel betalen aan ziekenhuiskosten omdat de vrouw drie maanden te vroeg beviel op vakantie in de Verenigde Staten. Ondertussen mag het koppel het land ook nog niet verlaten.

Yeridiana Chazares en haar verloofde Louis Borrill uit Scunthorpe waren op bezoek bij familie in Baltimore toen de vrouw plots hevige weeën kreeg en naar het ziekenhuis gebracht moest worden. Enkele uren later, drie maanden vroeger dan verwacht, zag Lily het levenslicht. “Ik weet niet hoe ik die 24 uur moet beschrijven”, getuigde kersverse vader Louis in de Amerikaanse media. “We wisten niet wat we moesten doen, we waren allebei erg nerveus. Onze mooie Lily besloot dat ze genoeg gewacht had en dat ze drie maanden vroeger dan verwacht naar buiten moest komen.”

Het meisje woog amper 760 gram bij de geboorte en zal nog zeker drie tot vier maanden in het Amerikaanse ziekenhuis moeten blijven. Haar ouders beschikken echter niet over een in de VS geldige hospitalisatieverzekering, wat betekent dat ze na afloop een ziekenhuis- en hotelrekening van minstens 330.000 euro voorgeschoteld zullen krijgen.

Om dat bedrag te kunnen betalen, heeft het Britse koppel een GoFundMe-campagne opgezet. Zondagnamiddag rond 17 uur werd er al bijna 3.900 euro ingezameld.