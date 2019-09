Drie broers gewond bij uit de hand gelopen ruzie op Antwerpse Valaar

Wilrijk - In de Wilrijkse wijk Valaar zijn zondag drie broers gewond geraakt bij wat vermoedelijk een uit de hand gelopen ruzie is. De politie beschouwt hen alle drie als slachtoffer én verdachte.

Het was in de loop van de namiddag dat de drie broers, twee dertigers en een twintiger, het met elkaar aan de stok kregen in de Veenbeslaan. Eén van hen ging er nog vandoor, maar werd ter hoogte van de Carrefour in de Letterkundestraat gewond aangetroffen.

Volgens de politie vertonen de drie slachtoffers zowel verwondingen die van een mes afkomstig kunnen zijn, als brandwonden.

Ze werden alle drie naar het ziekenhuis gebracht, maar hun verwondingen zijn niet van levensbedreigende aard. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er aan de basis lag van het dispuut.