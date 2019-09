Meest krachtige orkaan ooit in noordwesten van Bahama’s: windsnelheden gemeten tot 280 kilometer per uur

De orkaan Dorian is “de meest krachtige” die ooit is geregistreerd in het noordwesten van de Bahama’s. Op de Abaco-eilanden in het noorden van de eilandengroep zijn de omstandigheden “catastrofaal”, zo meldde het Amerikaanse nationale orkaancentrum (NHC) in Miami zondagmiddag.

“Dorian wordt de meest krachtige orkaan in de moderne geschiedenis van het noordwesten van de Bahama’s. Catastrofale omstandigheden op de Abacos-eilanden”, zo meldt het NHC. Er zouden windsnelheden tot 280 kilometer per uur en meer gemeten zijn. In navolging van de lokale autoriteiten roept het centrum de bewoners op onmiddellijk een schuilplaats op te zoeken.

Het oog van de storm bevindt zich op een dertigtal kilometers van de Abaco-eilanden. Nadien zou Dorian koers zetten naar de kust van de oostelijke Amerikaanse staat Florida, maar het is momenteel moeilijk te voorspellen met welke kracht de orkaan zal inbeuken op de “sunshine state”.

“Naast Florida zullen ook South Carolina, North Carolina, Georgia en Alabama heel waarschijnlijk (veel) harder getroffen worden dan voorzien. Dit kondigt zich aan als een van de grootste orkanen ooit. Nu reeds categorie 5. Wees voorzichtig. God zegene iedereen”, tweette president Donald Trump.