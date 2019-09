Moest Anderlecht geen strafschop hebben gekregen voor deze overtreding op Gerkens?

Opschudding in Anderlecht bij een 0-0-stand tegen Standard: in de 22e minuut claimde het thuispubliek een strafschop na een fout op Pieter Gerkens. De VAR werd erbij gehaald maar die legde de bal niet op de stip. Een discutabele beslissing.

Pieter Gerkens was eerder bij de bal dan Merveille Bokadi en kopte het leer door. Hij kreeg echter nog een stevige beuk van de verdediger - die te laat kwam - en had verzorging nodig. Hij werd verzorgd en speelde nog wel even verder maar zou even later toch moeten worden gewisseld.

LEES OOK. Onverantwoord: zowel bij Club Brugge als bij Anderlecht wordt speler met hoofdblessure pas minuten later gewisseld

Wat vindt u: was het strafschop of niet? Geef ons uw mening in onze poll, onder de foto’s!

