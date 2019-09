Arsenal komt terug van 0-2 achterstand tegen Tottenham, maar ziet winnende treffer afgekeurd worden door de VAR

Arsenal en Tottenham hebben in een spectaculaire Londense derby de punten gedeeld. Tottenham kwam op een 0-2 voorsprong op het veld van de stadsrivaal, maar Arsenal vocht terug tot 2-2. In de slotfase wonnen de Gunners zelfs nog bijna, maar de winnende treffer van Sokratis werd door de VAR afgekeurd.

Na tien minuten spelen kwam Tottenham op voorsprong. Een strakke knal van Erik Lamela werd uit doel gehouden door Bernd Leno, maar de rebound van Christian Eriksen ging wel binnen: 0-1. Harry Kane - wie anders - verdubbelde de score na een strafschopfout van Chaka. Het goudhaantje van Tottenham miste zijn elfmeter niet: 0-2. In de extra tijd zorgde Alexandre Lacazette achter voor de aansluitingstreffer, waardoor de Gunners hoopvol de rust in gingen: 1-2.

In de tweede helft ging het spel goed heen en weer: doelmannen Leno en Lloris moesten allebei een paar goede saves uit hun mouwen schudden. Met nog 20 minuten te gaan kwam de gelijkmaker er via Pierre-Emerick Aubameyang: 2-2. Enkele minuten later werd het zelfs 3-2, maar het doelpunt van Sokratis werd afgekeurd na buitenspel van Sead Kolasinac. 2-2 bleef zo de eindstand.

In de stand komt Arsenal op de vijfde plaats met zeven punten, Tottenham is negende met vijf eenheden. Leider Liverpool heeft als enige 12 op 12 gepakt in de eerste vier wedstrijden.